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Автомобили с пробегом в России стали дороже на 4%

Новости
04.06.2019 20:07
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Специалисты аналитического агентства «Автостат» провели анализ цен на подержанные автомобили по состоянию на май 2019 года.

Оказалось, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, средняя стоимость одного автомобиля с пробегом выросла на 4 процента и составила 635 000 рублей.

При этом, если рассматривать по сегментам, то в массовом средневзвешенная стоимость машины составила 485 100 рублей, что на 7,2% больше.

Премиальные авто с пробегом в среднем стоят 1 316 100 рублей, что на 4,5% больше.

Названы самые популярные в России китайские автомобили

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