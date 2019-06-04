Автомобили с пробегом в России стали дороже на 4%

Специалисты аналитического агентства «Автостат» провели анализ цен на подержанные автомобили по состоянию на май 2019 года.

Оказалось, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, средняя стоимость одного автомобиля с пробегом выросла на 4 процента и составила 635 000 рублей.

При этом, если рассматривать по сегментам, то в массовом средневзвешенная стоимость машины составила 485 100 рублей, что на 7,2% больше.

Премиальные авто с пробегом в среднем стоят 1 316 100 рублей, что на 4,5% больше.