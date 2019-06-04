4 июня Росстандарт объявил о новой отзывной кампании, в рамках которой на сервис отправят автомобили Lada XRAY.

АвтоВАЗ объявил об отзыве более 900 автомобилей Lada Xray, реализованных в период с января 2019 года.

В 933 автомобилях Lada XRAY выявили возможное повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления.

Ранее в Сети был видеоролик, в котором показали, как владелец едва не лишился жизни в Lada Xray.

Владельцы отзывных автомобилей в ближайшее время получат уведомления о необходимости посетить сервисный центр для замены вала электромеханического усилителя рулевого управления.