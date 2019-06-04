4 июня Росстандарт объявил о новой отзывной кампании, в рамках которой на сервис отправят автомобили Lada XRAY.
АвтоВАЗ объявил об отзыве более 900 автомобилей Lada Xray
04.06.2019 19:25
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АвтоВАЗ объявил об отзыве более 900 автомобилей Lada Xray, реализованных в период с января 2019 года.
В 933 автомобилях Lada XRAY выявили возможное повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления.
Ранее в Сети был видеоролик, в котором показали, как владелец едва не лишился жизни в Lada Xray.
Владельцы отзывных автомобилей в ближайшее время получат уведомления о необходимости посетить сервисный центр для замены вала электромеханического усилителя рулевого управления.
«АвтоВАЗ» срочно отозвал Lada XRAY Cross из-за брака рулевого вала
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