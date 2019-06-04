Пикап Nissan Navara обновился и стал мощнее

Nissan 4 июня официально рассекретила обновленный вариант своего пикапа Navara, который позиционируется как автомобиль 2020 модельного года.



В отличие от предшественника модель получила доработанную подвеску, новую трансмиссию, а также расширенные возможности мультимедийной системы и доработанный дизельный двигатель.

Nissan Navara теперь будет доступен с 2,3-литровым дизельным мотором, в котором используется две новые турбины.

Его мощность составляет 163 л.с. и 190 л.с., а показатель крутящего момента вырос до 425 Нм. В паре с двигателем будет работать 6-ступенчатая механическая КП.

В пикапе еще была повышена на 40% эффективность торможения за счет использования дисковых механизмов вместо барабанных. Доработали и заднюю многорычажную подвеску.

Что касается мультимедийной системы, то она теперь имеет поддержку Apple CarPlay с возможностью контроля некоторыми функциями автомобиля со смартфона.