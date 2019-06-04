Новые Lada Vesta оснастят электронной панелью приборов

Когда «АвтоВАЗ» начнет предлагать новую опцию для популярных моделей пока неизвестно. Сейчас несколько фирм социализирующихся на доработках Vesta уже готовят цифровые панели.

По данным портала «Лада.Онлайн», одна компания создала цифровую панель приборов визуально похожую на нынешнюю механическую.

Несмотря на сходство в оформлении, на цифровой панели отображается значительно больше дополнительной информации, к тому же для нее создали и несколько дополнительных вариантов визуального оформления.

Другая компания использует дисплей с разрешением 1920х720 пикселей. Панель подключается по CAN-шине и в ней тема уже выполнена в современном стиле, как у гиперкаров.

Пока цифровая панель для Lada Vesta доступна по предзаказу у разработчиков, но скорее всего в дальнейшем ее можно будет заказать у официального дилера Lada.