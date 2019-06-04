Названы самые популярные в России китайские автомобили

За основу были взяты данные по продажам таких авто за первые четыре месяца года. В отчетный период россияне купили чуть более 10 тыс. китайских машин, что на 1% больше, чем годом ранее.

Самым востребованным автомобилем среди «китайцев» является кроссовер Geely Atlas, который разошелся тиражом в количестве 2 тыс. экземпляров.

Его минимальная стоимость на российском рынке составляет 1 090 000 рублей. Haval H6 стал вторым по популярности с результатом 1 520 реализованных единиц.

Его стоимость составляет 1 188 000 рублей минимум. В тройке лидеров оказался Chery Tiggo 3, предлагаемый по цене от 1 млн рублей, причем как отмечают чаще всего россияне покупают модель в базовых комплектациях. Объёмы продаж этой в период январь-апрель составили 1 152 ед.

Четвертое и пятое место в списке оказалось за Lifan Solano и Lifan X50 с результатами 650 и 5050 проданных штук. Первый предлагается по минимальной цене 709 900 рублей, а второй оценен в 689 900 рублей минимум.