Volkswagen ID.R признан самым быстрым электромобилем на Нюрбургринге

На «Северной петле» электрический болид под управлением пилота Ромена Дюма проехал круг за 6 мин. и 5,336 секунды. Это новый рекорд среди электрических автомобилей, а прошлый принадлежал гиперкару NIO RP9 — 6 минут 45,9 секунды.

Напомним, Volkswagen ID. R был представлен во Франции в 2018 году. У этой машины установлено два электрических мотора суммарной мощностью 680 л. с. и 650 Н•м крутящего момента. Масса спорткара 1100 кг, а до первой «сотни» он разгоняется за 2,5 сек.