Российский офис шведской марки официально объявил о возможности долгосрочной аренды автомобилей по подписке.
Volvo Car Russia запустил длительную аренду автомобиля
04.06.2019 00:13
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Как сообщили в пресс-службе марки, сервис в России уже запущен и пока участниками программы стали только несколько дилеров в Москве и Московской области.
Условием использования долгосрочной аренды автомобиля становится возраст старше 25 лет, которые «успешно прошли скоринг платежной способности».
Плата за подписку составляет 59 500 рублей в месяц, а срок использования машины – 1 год. Для аренды предлагаются полноприводные кроссоверы Volvo XC60 с бензиновым ДВС.
Как отмечается, подписка уже включает в себя регулярное ТО и смену колес по сезону.
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