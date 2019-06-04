Volvo Car Russia запустил длительную аренду автомобиля

Как сообщили в пресс-службе марки, сервис в России уже запущен и пока участниками программы стали только несколько дилеров в Москве и Московской области.

Условием использования долгосрочной аренды автомобиля становится возраст старше 25 лет, которые «успешно прошли скоринг платежной способности».

Плата за подписку составляет 59 500 рублей в месяц, а срок использования машины – 1 год. Для аренды предлагаются полноприводные кроссоверы Volvo XC60 с бензиновым ДВС.

Как отмечается, подписка уже включает в себя регулярное ТО и смену колес по сезону.