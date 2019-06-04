Спортивный седан Lynk & Co 03+ представлен официально

В продаже новинка, официально представленная на автошоу в Шэньчжэне, появится на китайском рынке этим летом.

Lynk&Co показала новый спортивный седан с названием Lynk & Co 03+. Новинкой стала спортивная версия обычного седана Lynk & Co 03.

Новая версия автомобиля отличается более спортивной внешностью, где появился передний сплиттер, задний спойлер, четыре патрубка выхлопной системы, а также колесные диски размером 18 или 19 дюймов.

Помимо этого, седан имеет перенастроенную подвеску и муфту подключения задней оси. В движение Lynk & Co 03+ будет приводиться двухлитровым трубированным двигателем Volvo Drive-E.

Его мощность, работая в паре с восьмискоростной автоматической КП и полноприводной системой, составит 254 л.с. при 350 Нм.

Разгон спортивного кроссовера до первой сотни будет осуществляться за 5,9 секунды, а среди режимов езды будет экстремальный с названием «Track».