На авторынке РФ выросли продажи праворульных автомобилей

Объёмы продаж праворульных автомобилей за четыре месяца года составили 186 тыс. единиц, что оказалось на 3,6% больше.

Такие данные приводят аналитики из «Автостат», которые сообщают, что около 12 процентов от общего объёма проданных автомобилей с правым рулем были зарегистрированы на первых владельцев, а это 22 591 россиянин.

В данном случае речь идет об автомобилях ввезенных на территории РФ из Японии. Остальные реализованные «праворульки» это машины вторичного рынка – 163,4 тыс. ед.

Отмечается, что почти все проданные в России автомобили имеют пробег. Самыми популярными автомобилями стали модели марок Toyota (100, 2 тыс. ед.), Nissan (31 тыс. шт.) и Honda (23,3 тыс. ед.).