Hyundai представил гибридную версию кроссовера Kona

Hyundai скоро запустит продажи кроссовера Hyundai Kona в версии с гибридной силовой установкой.



Производитель анонсировал европейские продажи на конец лета, а о стоимости и комплектациях новинки будет объявлено дополнительно.

От бензиновых и дизельных вариантов автомобиль отличается не только силовой установкой, но и приборной панелью с увеличенным экраном, а также мультимедийной системой с 10,3-дюймовым экраном и беспроводной зарядной станцией.

Гибридная установка состоит из 1,6-литрового мотора мощностью 106 л.с. и электродвигателя с отдачей 43 л.с. Суммарная отдача установки составляет 141 л.с. при 264 Нм крутящего момента.

Работает она в паре с шестиступенчатой роботизированной КП с двумя сцеплениями. Аккумулятор будет заряжаться во время торможения или движения накатом.

Разгон гибридного кроссовера составляет 11,2 сек., а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 160 км/ч.