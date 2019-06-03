Россияне на покупку новых автомобилей потратили 766 млрд рублей

Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало результаты нового исследования, по результатам которого стало известно, что россияне в период январь-апрель 2019 года приобрели автомобилей на сумму 766 миллиардов рублей.

Этот результат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года оказался на 10% больше. Больше всех с покупки новых автомобилей получили дилеры марки KIA.

Таким автомобилей было продано на сумму 96 млрд рублей, что на 11% больше.

На втором месте оказалась «Тойота», автомобилей которой реализовали на сумму 78 млрд рублей, что на 9% больше.

Третьими в списке стали отечественные автомобили бренда Лада – 72 млрд рублей (15%).