«АвтоВАЗ» назвал цены и дату старта продаж новой LADA Granta Cross

В дилерских центрах универсал LADA Granta Cross появится 12 июня. Модель становится самой доступной кросс-версией из всех моделей Лада с приставкой к названию Cross.

Новинка имеет дорожный просвет 198 мм, защитный обвес из прочного пластика, а также салон в двухцветном оформлении с серыми или оранжевыми вставками.

Еще для Гранты доступны литые колесные диски размером 15 дюймов. В списке оснащенности универсала в минимальной комплектации есть климатическая система, а также рейлинги на крыше.

Базовая LADA Granta Cross будет приводиться в движение 87-сильным 1,6-литровым двигателем, пару которому составит механика. Оценили такую версию в 554 900 рублей.

Минимальная стоимость комплектации Comfort с таким же двигателем и механикой составит 577 900 рублей. В этой комплектации доступен еще 106-сильный агрегат и МКПП и она оценена в 592 900 рублей.

Комплектация Comfort со 106-сильным двигателем и АМТ получила ценник 617 900 рублей. Топовое исполнение Granta Cross оценили от 618 900 рублей за вариант с 106-сильным двигателем и МКПП, а также 643 900 рублей за вариант с таким же мотором и АМТ.