В GM готовят новый внедорожник под брендом Hummer

Американский концерн GM намерен выпустить новый внедорожник, который смог бы составить конкуренцию Jeep Wrangler или готовящемуся Bronco от компании «Форд».

Внедорожник Jeep пользуются отличным спросом на рынке, а глядя на его успех GM и решил создать свою модель, причем для нее намерены возродить бренд Hummer.

То есть производитель намерен выпустить настоящий внедорожник. Недавно стало известно, что американский концерн инвестирует в завод в Вентцвилле один миллиард долларов.

На этом предприятии осуществляется выпуск пикапов Chevrolet Colorado и GMC Canyon.

Предполагается, что такие инвестиции предназначены для организации производства нового внедорожника, причем вероятнее всего для него используют платформу от вышеупомянутых пикапов.

То есть новый внедорожник окажется рамным. О сроках выхода новинки информации пока нет.