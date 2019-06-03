Американский концерн GM намерен выпустить новый внедорожник, который смог бы составить конкуренцию Jeep Wrangler или готовящемуся Bronco от компании «Форд».
В GM готовят новый внедорожник под брендом Hummer
03.06.2019 23:40
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Внедорожник Jeep пользуются отличным спросом на рынке, а глядя на его успех GM и решил создать свою модель, причем для нее намерены возродить бренд Hummer.
То есть производитель намерен выпустить настоящий внедорожник. Недавно стало известно, что американский концерн инвестирует в завод в Вентцвилле один миллиард долларов.
На этом предприятии осуществляется выпуск пикапов Chevrolet Colorado и GMC Canyon.
Предполагается, что такие инвестиции предназначены для организации производства нового внедорожника, причем вероятнее всего для него используют платформу от вышеупомянутых пикапов.
То есть новый внедорожник окажется рамным. О сроках выхода новинки информации пока нет.
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