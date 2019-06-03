Mercedes-Benz показал дизайн для нового электрического кроссовера

На автосалоне в Шэньчжэне немецкая компания представила новый прототип кроссовера с названием Denza Concept X.

Концепт призван продемонстрировать новый дизайн будущего электрического кроссовера. Над стилистикой новинки работали специалисты компании из Китая.

Новый кроссовер с дизайном от Denza Concept X появится на китайском рынке уже в следующем году.

В компании также рассказали, что новинка будет семиместной и представлена в двух модификациях – с электрической и гибридной силовой установкой.

Запас хода электрокара будет до 500 км по циклу NEDC, а время разгона до первой сотни составит менее пяти секунд.