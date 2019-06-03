Оригинальные комплектующие: почему не стоит покупать контрафакт

Хотя грузовые автомобили рассчитаны на транспортировку тяжёлых материалов, они часто подвергаются поломкам. Поэтому все запасные части для этого вида транспорта должны быть износостойкими и надёжными. При ремонте грузового автомобиля имеют значение качество используемых запчастей и сроки выполнения работ. Последний момент зависит от наличия комплектующих на складе компании-поставщика. Запчасти, представленные по ссылке http://tirmarket.com.ua/ в широком ассортименте, обеспечат бесперебойную работу техники. Практически весь товар есть в наличии на складах, расположенных в Киеве, Житомире, Ковеле и Луцке. Сотрудничество с надёжной компанией, поставляющей сертифицированные комплектующие, позволит избежать простоя техники и срыва сроков доставки товаров.

Выбор для каждого

Ассортимент комплектующих для грузовых автомобилей включает множество позиций для:

электродвигателя (блоки цилиндров, коллекторы, клапаны, коленчатые валы, вкладыши, сальники, ремни, шатуны, поршни);

гидравлики (цилиндры и др.);

трансмиссии (шестерни, дифференциалы, рычаги переключения скоростного режима, передние и задние валы);

топливной системы (карбюраторы, насосы, свечи, баки для дизеля);

электрики (датчики, кабели, регуляторы, стартеры);

тормозной системы (диски, шланги, элементы ASR, колодки, краны, ручники, ресиверы, накладки, защиты для барабанов);

сцепления (диски в комплекте с корзинами, подшипники, редукторы);

выпускной системы (трубы, хомуты);

кузова (зеркала, двери, бамперы, стеклоочистители, крылья, капоты, салоны, кабины);

рулевого механизма (гидроусилители, валы и др.);

подвески (разнообразные пружины, амортизаторы);

оси (подшипники, сальники, ступицы колёс);

системы охлаждения (патрубки, помпы, термостаты, радиаторы, теплообменники, кондиционеры, муфты);

оптики (фары, фонари и др.);

смазочной системы (приёмники для масла, радиаторы, очищающие фильтры, насосы);

пневматики (элементы соединений, штуцеры, фитинги, пружинные кольца, подшипники, вентили воздушных клапанов, кольца роторов генераторов, клапаны и др.).

Лидерами на мировом рынке коммерческих грузоперевозок являются автомобили MAN, Daf, Iveco, Volvo, Isuzu, Renault и Mercedes-Benz. Большая популярность этих транспортных средств подтверждается их безопасностью и надёжностью. На складе Tirmarket имеются запчасти для разных марок грузовых автомобилей.

Особенности выбора

Каталоги различных СТО изобилуют комплектующими для разных типов грузовых автомобилей, которые якобы подходят к конкретному транспортному средству. Но далеко не все могут предъявить при необходимости сертификат, подтверждающий соответствие технических характеристик детали требованиям действующего стандарта качества. Чтобы обеспечить стабильную работу транспортного средства, избежать простоя, важно отдать предпочтение оригинальным комплектующим. Они производятся заводом, на котором был собран конкретный грузовой автомобиль. Оригинальные запчасти, в отличие от реплик, рассчитаны на высокие нагрузки и характеризуются:

стойкостью к механическому износу;

высокой прочностью;

увеличенным рабочим ресурсом.

Низкокачественные подделки, хотя и стоят примерно на 50% дешевле оригинала, имеют короткий эксплуатационный срок. Кроме того, фальсификаты комплектующих известных торговых марок, например, китайского производства, не всегда могут гарантировать оперативное устранение поломки. Не исключено, что деталь не впишется в слаженную работу механизма.

Оригинальные запасные части, как правило, имеют гарантию от производителя. Использование такой детали для ремонта транспортного средства позволит сэкономить время и средства.

Источник: http://tirmarket.com.ua/