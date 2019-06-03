В конце мая российский офис японской марки анонсировал появление Toyota Supra и старт приема предзаказов на 3 июня.

Так, сегодня Toyota Supra стала доступна для предзаказа в России, которые принимают 13 дилерских центров в России.

В нашу страну привезут всего 22 экземпляра модели, три из которых относятся к лимитированной серии A90 Edition 1.

Последняя будет отличаться от обычной Toyota Supra особым цветом StormGray с матовым эффектом, колесными дисками размером 19 дюймов, выполненными в черном матовом цвете, а в салоне спецверсии будет отделка красной кожей.