Импорт иномарок в Приморье вырос почти вдвое с начала года

Почти за пять месяцев 2019 года таможенная служба Владивостока оформила ввоз 26 665 автомобилей. Таким образом импорт в Приморье автомобилей вырос почти в два раза.

Как сообщает «АВТОСТАТ» со ссылкой на пресс-службу Владивостокской таможни, из общего количества импортируемых в 2019 году автомобилей 955 ед. приходится на электрокар Nissan Leaf.

В мае сотрудники Владивостокской таможни оформили 4850 машин, из которых 44 Nissan Leaf. Еще 33 таких электрокара находятся на этапе оформления.

Напомним, с 27 ноября 2018 года для жителей Дальневосточного федерального округа раз в год разрешено ввести один автомобиль с пробегом с правым расположением руля без установки на него системы «ЭРА-ГЛОНАСС».