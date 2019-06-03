В России стартовали продажи нового поколения KIA Soul

3 июня стартовали российские продажи нового поколения кроссовера KIA Soul, стоимость и комплектации которого были объявлены еще в апреле.

Автомобиль третьего поколения предлагается в России в 11 комплектациях, в том числе и в версии GT Line. Новинку оценили от 1 029 900 до 1 629 900 рублей.

В базовой версии для кроссовера предлагают 123-сильный двигатель объёмом 1,6 литра. В паре с мотором работает механическая или автоматическая КП.

Новый Kia Soul доступен для покупки и с двигателем объёмом два литра. Его мощность, работая в паре только с автоматической коробкой передач составит 140 лошадиных сил.

Стоимость автомобиля с таким двигателем составит 1 259 900 рублей минимум. Спортивная версия кроссовера Kia Soul GT Line доступна по цене от 1 629 900 рублей.

В этом исполнении предлагается 1,6-литровый турбированный агрегат. Его мощность составляет 200 л.с., а в качестве трансмиссии доступна только семискоростная роботизированная коробка передач.