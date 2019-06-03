Стало известно, почему россияне отказываются от дизельных автомобилей

На российском рынке дизельные легковые автомобили никогда не пользовались спросом, при этом их доля немного выросла, но она в сравнении с Европой остается очень маленькой.

Стоит отметить, что в ЕС из-за дизельных скандалов продажи дизельных легковушек просели, но они все равно больше 50%. На российском рынке доля автомобили с дизельными двигателями составляет 8%, а в 2002 году доля была 2%.

Увеличение доли связано с ростом продаж кроссоверов и внедорожников, которым дизельный мотор лучше подходит за счет свои характеристик.

Но несмотря на увеличение доли дизельных авто в России, они все равно не пользуются спросом.

Причин в этом много, а среди них некачественное топливо, которое может вывести из строя дорогостоящее оборудование, дорогое обслуживание дизельных ДВС и естественно цена на само топливо.

Стоит еще учесть и зимний период, когда проблематично завести дизельный мотор. Все это отталкивает от покупки дизельных автомобилей.