Специалисты ателье E.C.D. подготовили свою версию внедорожника Land Rover Defender, которая получила расширенный список оборудования и салон с отделкой из красной и черной кожи.

Тюнинг-ателье E.C.D. построило Defender с открытым верхом с восьмицилиндровым двигателем под капотом. Мощность силовой установки составит 430 л.с.

В списке оборудования новинки будет усиленный бампер Tubular A-bar с «кенгурятником», лебедка Warn Industries VR12, новые колесные диски, каркас безопасности, а еще в автомобиле имеется лифтованная подвеска на 50 мм.

В списке оборудования дополнительно предлагают камеру заднего вида, беспроводную зарядку точку доступа в Интернет и другое.