Отечественная LADA Vesta поступила на службу в полицию Словакии

LADA Vesta SW Cross теперь служит в полиции словацкого города Гуменне. Фото спецавтомобиля с мигалками и символами местной полиции были опубликованы на портале humenne.sk.

Российская машина для полиции была приобретена у местного дилерского центра за счет средств городской казны.

Автомобиль будет использоваться для патрулирования автомобилей. Также в автопарке полиции есть Kia Ceed и Skoda Fabia, но действующие автомобили требуют смены на более новые.

LADA Vesta SW Cross выбрали за счет низкой цены и просторного салона, а еще был отмечен большой дорожный просвет, который значительно, выше чем у европейских моделей.

Напомним, российский автопроизводитель приостановит поставки своих машин в Европу из-за ужесточения экологических стандартов и установки новых систем безопасности.