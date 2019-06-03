LADA Vesta SW Cross теперь служит в полиции словацкого города Гуменне. Фото спецавтомобиля с мигалками и символами местной полиции были опубликованы на портале humenne.sk.
Отечественная LADA Vesta поступила на службу в полицию Словакии
03.06.2019 08:09
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Российская машина для полиции была приобретена у местного дилерского центра за счет средств городской казны.
Автомобиль будет использоваться для патрулирования автомобилей. Также в автопарке полиции есть Kia Ceed и Skoda Fabia, но действующие автомобили требуют смены на более новые.
LADA Vesta SW Cross выбрали за счет низкой цены и просторного салона, а еще был отмечен большой дорожный просвет, который значительно, выше чем у европейских моделей.
Напомним, российский автопроизводитель приостановит поставки своих машин в Европу из-за ужесточения экологических стандартов и установки новых систем безопасности.
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