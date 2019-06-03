Обновленный Nissan X-Trail вызвал ажиотажный спрос

Ажиотажный спрос на обновленную версию кроссовера Nissan X-Trail наблюдается на китайском рынке, где автомобиль в период март-апрель разошелся тиражом в количестве более 42 тыс. экземпляров.

Этот результат оказался лучше, чем у других кроссоверов и в отчетный период X-Trail уступил лишь китайскому Haval H6.

Как оказалось, повышенный спрос на автомобиль в Китае связан с тем, что на него объявили скидки и особые программы при покупке.

Также стоит отметить и неплохие продажи обновленной модели в России. Так, в феврале и марте Nissan X-Trail в нашей стране становился бестселлером бренда. На российском рынке обновленная модель предлагается по цене от 1,64 млн рублей.