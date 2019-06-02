Появились живые фотографии интерьера новой Hyundai Sonata

Сейчас производитель готовит к выходу серийную версию автомобиля, фото салона которой уже появились в Сети.

Модель нового поколения получит в отличие от предшественника новый салон, выполненный в стиле последних новинок компании, в том числе и Kona.

Как известно, новая Hyundai Sonata до конца года стартует на китайском рынке. Также ранее представители «Автотора» заявили, что автомобиль поставят на конвейер также до конца года.