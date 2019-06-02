Great Wall в Шэньчжэне представил новый глобальный пикап

На автошоу в Шэньчжэне китайская компания продемонстрировала серийную версию нового пикапа, который станет глобальной моделью.

Большой пикап получил название Great Wall P-Series и будет доступен как в обычной, так и внедорожной версиях. В планах производителя ежегодно производитель на заводах порядка 200 тысяч пикапов.

В линейке будут обычные версии, грузовые с одинарной кабиной, а также роскошные модификации. Внедорожные варианты будет отличать многорычажная задняя подвеска, а также блокировка всех дифференциалов.

У более бюджетных версий будет неразрезной задний мост, рессорная задняя подвеска, а также привод только на одну ось.

Моторная гамма будет представлена бензиновыми и дизельными ДВС с отдачей от 180 до 240 л.с. Среди трансмиссий предложат шестискростную или восьмиступенчатую КП.

Также будут представлены и версии с полностью электрической силовой установкой. Предварительная начальная стоимость Great Wall P-Series составит 109 900 юаней или около 1,04 млн рублей.