Названы регионы-лидеры по продажам новых пикапов

Российские аналитики из «Автостат» провели исследование и назвали регионы России, где больше всего продается новых пикапов.

Основной для исследования стали данные по продажам за первые четыре месяца 2019 года. В отчетный период россияне приобрели три тысячи новых пикапов.

Больше всего таких автомобилей было реализовано в Ханты-Мансийском АО, на который пришлось 10% от всего объёма или 301 проданный пикап.

На второй строчке оказался московский рынок с результатом 228 ед. Подмосковье вошло в тройку – 135 ед.

На четвертом и пятом месте рейтинга оказалась Иркутская область и Северная столица, где объёмы продаж пикапов составили 112 и 108 экземпляров.

В ТОП-10 регионов по продажам новых пикапов также вошли: Красноярский (107 ед.) и Краснодарский (106 ед.) край, Самарская область (98 ед.), Свердловская область (97 ед.) и Ямало-Ненецкий АО (97 ед.).