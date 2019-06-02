Что необходимо знать о летней резине

Как известно, летом любой легковой автомобиль должен быть оборудован соответствующими покрышками, благодаря которым машину можно будет эксплуатировать с соблюдением правил. В данной статье речь пойдёт о видах летних шин. На сайте https://avtodigest.com можно найти этот и другие полезные советы для автомобилистов.

Каким шинам отдать предпочтение

Совершенно понятно, что в летний период времени нельзя ездить на зимней резине. Данное обстоятельство может привести к не самым благоприятным последствиям. Из-за плохой управляемости автомобиль попросту попадёт в ДТП. Однако этого можно с лёгкостью избежать путём установки на авто летней резины.

Универсальные шины

Данный тип шин считается одним из лучших для российских дорог. Такие колёса отличаются повышенной эффективностью и долговечностью использования. К тому же, их можно применять в процессе осуществления грузовых перевозок. Универсальные шины имеют следующие преимущества:

Состав. Такая резина состоит из каучука, углерода и брекера, выполненного из стали. Стойкость к механическим повреждениям. Высокое качество выполнения. Универсальные шины изготавливаются на специальном оборудовании, благодаря которому покрышка сможет выдержать серьёзные перегрузки. Высота профиля. При выборе летней резины на данный параметр следует обращать пристальное внимание. Универсальные шины могут похвастаться высотой профиля в 70 мм. Маленькая вероятность образования шишек.

Низкопрофильные шины

Данный тип шин станет отличным вариантом для водителей, которые предпочитают осуществлять езду на большой скорости. Высота профиля такой резины достигает 20 мм.

Однако у низкопрофильных шин есть один существенный недостаток. Они не предназначены для российских дорог вследствие своего профиля. Для отечественных трасс данный параметр должен быть не менее 50 мм.

Также не запрещено устанавливать на передние и задние колёса своего автомобиля шины с различным профилем. Так, например, на переднюю ось можно поставить профиль в 40 мм, а на заднюю до 45 мм. При этом вся передняя часть авто немного опустится, а багажник наоборот поднимется. Благодаря данному обстоятельству автомобиль сможет лучше маневрировать на больших скоростях. К тому же, снизится вероятность заноса транспортного средства.

Таким образом, предпочтение следует отдать низкопрофильным шинам, которые повышают безопасность движения. К тому же, стоимость данных шин сможет порадовать каждого автомобилиста.