Ульяновский автомобильный завод каждую неделю публикует в социальных сетях фотографии уникальных автомобилей, которые когда-то выпускались для разных целей.

На этот раз УАЗ вспомнил об уникальной военной модели «Белозор». Автомобиль Р-125Б «Белозор» создавали на шасси УАЗ-469 для радиосвязи командиров частей главнокомандующих сухопутных войск.

Радиоаппаратуру для модели выпускало предприятие «Сигнал». Как отметили в соцсетях, КШМ Р125Б «Белозор» это единственная модель, которая стала развитием Р-125 «Алфавит», а последний создавался на шасси ГАЗ-69.