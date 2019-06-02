Составлен рейтинг ТОП-5 самых доступных лифтбеков в РФ

Специалисты сайта «Цена Авто» подготовили список лифтбеков, которые имеют самые низкие цены в России.

Так, эксперты назвали ТОП-5 самых доступных лифтбеков на рынке РФ и возглавляет его ожидаемо Лада Гранта. Этот автомобиль предлагается по цене от 451 900 рублей.

Следующими в рейтинге оказались иномарки, причем три места принадлежат моделям марки Skoda. На второй строчке располагается лифтбек Skoda Rapid с минимальной стоимостью 660 тысяч рублей.

В тройке оказался Skoda Octavia, но его стоимость превышает один миллион рублей и составляет 1 112 000 рублей.

В ТОП-5 самых доступных лифтбеков на рынке РФ вошел Skoda Superb и KIA Stinger, предлагаемые за 1 643 000 и 2 044 900 рублей соответственно.