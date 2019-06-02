Дилерам привезли роскошный аналог Chevrolet Captiva

Эта модель была рассекречена в прошлом месяце и пока ее полноценные продажи не стартовали, но к дилерам привезли выставочные образцы роскошной версии кроссовера.

Предварительные заказы на новинку MG Hector в Индии стартуют 4 июня.

О начале продаж модели за пределами Китая в компании не сообщали. Сборка MG Hector налажена на бывшем предприятии General Motors в городе Халол (Индия).

Предварительная стоимость автомобиля будет от 1,5 до 2,0 млн. рупий или от 1,40 и 1,87 млн рублей.