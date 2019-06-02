Бренд MG подготовил новый роскошный кроссовер, которым является перелицованный вариант модели Chevrolet Captiva.
Дилерам привезли роскошный аналог Chevrolet Captiva
02.06.2019 09:49
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Эта модель была рассекречена в прошлом месяце и пока ее полноценные продажи не стартовали, но к дилерам привезли выставочные образцы роскошной версии кроссовера.
Предварительные заказы на новинку MG Hector в Индии стартуют 4 июня.
О начале продаж модели за пределами Китая в компании не сообщали. Сборка MG Hector налажена на бывшем предприятии General Motors в городе Халол (Индия).
Предварительная стоимость автомобиля будет от 1,5 до 2,0 млн. рупий или от 1,40 и 1,87 млн рублей.
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