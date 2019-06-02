С-сегмент вернулся в тройку лидеров российского авторынка

На протяжении трех месяцев сегмент С был за пределами тройки лидеров автомобильного рынка России.

В апреле продажи автомобилей такого сегмента позволили ему снова вернутся в тройку. Объёмы продаж машин класса С в прошлом месяце составили 7 784 ед.

Теперь за пределами тройки оказался D-класс с результатом 7 781 реализованный автомобиль. Как отмечают аналитики из «Автостат», в начале текущего года сегмент D впервые в истории российского рынка не только оказался в тройке, но и закрепился в марте.

Если рассматривать продажи за четыре месяца, то машин D-класса (29 698 ед.) было продано больше, чем С-класса (28 376 ед.)