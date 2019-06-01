Haval F7 российской сборки впервые показали на видео

На канале Haval Club опубликовали видео с кратким обзором Haval F7 российской сборки. Такие машины официально начнут продавать с 5 июня, а в этот же день официально стартует производство кроссовера в России.

Автор ролика в дилерском центре марки показал внешность китайского кроссовера, а также продемонстрировал интерьер и работу мультимедийной системы.

Сенсорный экран в Haval F7 очень быстро реагирует на касания, а звук акустической системы оказался очень чистый, по крайней мере так заявляет на камеру автор ролика.

Напомним, в дилерских центрах Haval F7 будет предлагаться в трех комплектациях Comfort, Elite и Premium.

Моторная гамма будет представлена 1,5-литровым 150-сильным двигателем и турбированным 2,0-литровым агрегатом с отдачей 190 лошадиных сил.

В качестве трансмиссии предложат семискоростную коробку передач с двумя сцеплениями, которая будет работать, как с передне-, так и с полноприводной системой.

