В РФ вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей

С 1 июня в России вступили новые правила тюнинга автомобилей, и теперь автовладельцем для внесения изменений в конструкцию автомобилей придется получать заключения от лабораторий и предоставлять документы в ГАИ.

Документ о новых правилах Дмитрием Медведевым был подписан в апреле, а в законную силу он вступил с 1 июня.

В правительстве новые правила объяснили, как необходимость создания «прозрачного и понятного» контроля тюнинга.

Новые правила обязывают автовладельца тюнинговоной машины проходить техническую экспертизу и испытания, а после этого он получает справки и обращается с ними в ГАИ, где сотрудники ГИБДД тоже будут проводить осмотр автомобиля.

Только после этого автовладельцу выдадут необходимое свидетельство, но при условии, что тюнинг будет одобрен.

Отказ в выдаче свидетельства может быть по многим причинам, среди которых уничтожение идентификационного номера транспортного средства, изменение колесной базы, увеличение допустимой массы авто и замена основных узлов частями от других машин несоответствующих модели.