Названы самые востребованные бизнес-седаны в России

Наиболее востребованные седаны бизнес-класса были названы по результатам их продаж в России за первые четыре месяца года.

В отчетный период на российском рынке было реализовано 16 740 автомобилей Е-сегмента, что превышает результат аналогичного периода 2018 года на 13,8%.

Самым востребованным в России бизнес-седаном стал Toyota Camry, объёмы продаж которого составили 9 902 ед., что на 26,6% больше, сообщает «АвтостатИнфо».

На втором месте среди самых популярных седанов класса расположился BMW 5-Серии, с результатом существенно ниже, чем у лидера – 2 106 проданных экземпляров, что на 18% больше. Mercedes-Benz E-Класс стал третьим с показателем 2094 ед.,+15,3%.

В первой пятерке оказался KIA Stinger и Lexus ES. Их продажи составили 534 и 502 ед., но если у последнего рост продаж составил 33,5%, то первый показал рост на 90%. В

десятке самых востребованных бизнесс-седанов оказались: Skoda Superb — 423 ед. (-39%), Genesis G70 — 227 ед., Mercedes-Benz CLS-Класса — 183 ед. (+177,3%), Volvo V90 — 154 ед. (-30%) и Genesis G80 — 140 машин.