Mercedes выпустит гибридный 800-сильный гибридный Mercedes-AMG GT 4-Door

Mercedes-AMG в следующем году выпустит новый суперкар GT 4-Door, мощность которого будет свыше 800 л.с.

Такую отдачу Mercedes-AMG GT 4-Door обеспечит гибридная силовая установка. Как удалось узнать Autocar, гибридная силовая установка будет состоять из турбированного V8 и электромотора установленного на передней оси.

По предварительным данным гибридный GT 4-Door получит обозначение GT73. Предполагается, что гибридный Mercedes-AMG GT 4-Door сможет совершать спринт до первой «сотни» меньше чем за три секунды, а на электрической тяге суперкар проедет до 50 км.

Текущая генерация Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe комплектуется V-образным восьмицилиндровым мотором мощностью 640 л.с. и 750 Нм крутящего момента.

Машина от 0 до 100 км/ч разгоняется за 3,2 сек., а максимальная скорость составляет 315 км в час.