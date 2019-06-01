Иномарки лидируют на первичном авторынке Москвы

Аналитики из «АвтостатИнфо» провели исследование, по итогам которого стало понятно, что новые иномарки лидируют на столичном авторынке.

Основой для исследования стали данные по продажам автомобилей на первичном рынке за первые четыре месяца года.

В отчетный период на рынке Москвы было реализовано 69 388 новых автомобилей иностранных брендов, а этот результат оказался на 2,6% больше. Доля иномарок составила 94%, тогда как всего 6% приходится на авто российских брендов или 4 168 таких машин.

Самым востребованным автомобилем среди иномарок в Москве стал KIA Rio, который разошелся тиражом в количестве 3 212 ед., что на 5,2% больше.

Второй результат показал Volkswagen Polo. Его объёмы продаж в отчетный период составили 3 211 реализованных экземпляров, что 5,2%.

В тройке лидеров оказался Hyundai Creta с показателем 2 581 ед., что на 0,8% меньше. В первой пятерке расположились Hyundai Solaris и Skoda Octavia с показателями 2447 и 2135 ед.