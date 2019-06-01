Компания «Автотор» в прошлом году в модернизацию производства инвестировала порядка 700 млн рублей.
«Автотор» за 2018 год инвестировал в развитие компании более 700 млн рублей
01.06.2019 13:43
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На заводе были построены новые здания и сооружения, в которых теперь размещены цеха сварки рам и кабин для грузовиков.
Также 2018 году на заводе появилась дождевальная камера для проверки герметичности кабин.
Были еще созданы новые покрасочные камеры и дополнена сборочная линия новым оборудованием.
В 2018 года «Автотор» выпустил 203, 2 тысяч автомобилей. Сейчас на предприятии собирают 48 моделей. Как отметили в пресс-службе, в 2019 году продолжается модернизация и расширения производства.
В июне на «Автоторе» стартует производство внедорожника BMW X7
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