«Автотор» за 2018 год инвестировал в развитие компании более 700 млн рублей

Компания «Автотор» в прошлом году в модернизацию производства инвестировала порядка 700 млн рублей.

На заводе были построены новые здания и сооружения, в которых теперь размещены цеха сварки рам и кабин для грузовиков.

Также 2018 году на заводе появилась дождевальная камера для проверки герметичности кабин.

Были еще созданы новые покрасочные камеры и дополнена сборочная линия новым оборудованием.

В 2018 года «Автотор» выпустил 203, 2 тысяч автомобилей. Сейчас на предприятии собирают 48 моделей. Как отметили в пресс-службе, в 2019 году продолжается модернизация и расширения производства.