В прошлом месяце автопроизводители не только повышали, но и снижали стоимость своих моделей.

Как сообщают эксперты сайта «Цена Авто», которые ведут мониторинг цен на авто в России, 12 брендов изменили цены на свои автомобили в мае.

Так, у некоторых компаний удорожание произошло на одну или несколько моделей.

Например, компания Mercedes-Benz подняла цена на пикап Х-Klasse, а также удорожание комплектаций было зафиксировано у моделей Lexus NX300h и Genesis G80.

Среди моделей массовых марок цены поднялись на Fiat 500, Chery Tiggo3 и Hyundai Sonata. Автомобильные марки Skoda и Suzuki переписали цены в большую сторону на восемь модельный ряд, а сразу несколько моделей подорожали у Renault, Porsche и KIA.

А вот седан Infiniti Q50 в России стал дешевле. Пикап от УАЗа подешевел, а внедорожник «Хантер» наоборот подорожал.