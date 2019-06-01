Представлены рендеры экстремального Lamborghini Urus Performante

Не так давно стало известно, что для внедорожника Lamborghini Urus готовят новую версию , которая окажется мощнее, чем предлагаемые сейчас.

Производитель планируют вывести на рынок более мощный вариант своей модели в 2021 году. Условно новинку назвали Lamborghini Urus Performante, а между тем дизайнеры зарубежного портала motor1.com решили представить, как бы мог выглядеть такой автомобиль.

Для новой модификации предложат новые аэродинамические элементы, а также снизят его вес.

По предварительной информации, в движение она будет приводиться четырехлитровым двигателем с увеличенной мощностью.