Не так давно стало известно, что для внедорожника Lamborghini Urus готовят новую версию, которая окажется мощнее, чем предлагаемые сейчас.
Представлены рендеры экстремального Lamborghini Urus Performante
01.06.2019 13:11
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Производитель планируют вывести на рынок более мощный вариант своей модели в 2021 году. Условно новинку назвали Lamborghini Urus Performante, а между тем дизайнеры зарубежного портала motor1.com решили представить, как бы мог выглядеть такой автомобиль.
Для новой модификации предложат новые аэродинамические элементы, а также снизят его вес.
По предварительной информации, в движение она будет приводиться четырехлитровым двигателем с увеличенной мощностью.
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