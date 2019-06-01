Новинка выйдет на рынок в следующем году и позиционируется как конкурент Toyota Fortuner и SsangYong Rexton, только она будет предлагаться на индийском рынке.

MG анонсировал большой рамный внедорожник на базе Maxus D90, который получит богатые комплектации. Официально подробности о новинке не раскрывают.

Предполагается, что новый внедорожник получит от Maxus D90 силовые установки, а вот дизайн салона и экстерьера будут отличаться.

В интерьере такого автомобиля намерены использовать дорогие отделочные материалы, а в целом машина будет относиться к сегменту роскошных.

Как сообщается, автомобиль от MG будет предлагаться по минимальной цене около 3 млн рублей.