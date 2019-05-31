Ремонт и диагностика форсунок

Одним из главных элементов топливной системы техники, приводимой в движение с использованием дизельного двигателя, являются форсунки. С их помощью горючее распыляется в камере сгорания. При поломке форсунок их необязательно менять, нередко они поддаются ремонту.

Признаки поломки форсунок

Существует ряд критериев, с использованием которых можно определить неисправность форсунок:

объем расходуемого горючего увеличивается сверх технических характеристик двигателя;

цилиндры двигателя функционируют неравномерно;

мощность двигателя падает, его тяговые способности ослабевают;

неполное сгорание топлива ведет к повышенному дымовыделению, что сопровождается образованием сизого или серого дыма;

время на запуск двигателя превышает установленную норму, особенно после его прогрева.

В случае выявления таких признаков следует принять меры для решения возникших проблем. В этих целях нужно обратиться в сервис, сотрудники которого готовы выполнить качественный ремонт любых форсунок. На сайте здесь можно узнать подробнее про ремонт форсунок BOSH.

Главные причины поломки форсунок

Количество причин, приводящих к выходу форсунок из строя, довольно велико. Чаще всего эта проблема возникает под влиянием следующих факторов:

Естественное изнашивание. Средняя длительность эксплуатации форсунки ограничена двумястами тысячами километров пробега.

Использование некачественного горючего, а также горючего, содержащего примеси чужеродных жидкостей (бензина, воды) или абразивных веществ (земли, песка).

Просачивание различных технических жидкостей (к примеру, масла) во впускную систему.

Несоблюдение технологических требований при установке топливной системы.

Некачественное выполнение ремонта в процессе эксплуатации мотора.

Уменьшение эффективности фильтрации.

Чрезвычайно важную роль в эффективной работе форсунки выполняет распылитель, на который ложится основная нагрузка. Поэтому проблемы в форсунке обычно возникают с распылителем и с плунжером.

Своевременное проведение техобслуживания форсунок дает возможность избежать необходимости в их ремонте, который обходится недешево. Для этого всем владельцам транспорта с дизельным двигателем нужно не реже раза в год обращаться в технический центр для осуществления диагностики функционирования топливной системы.