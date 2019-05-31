отзыв об авто

Поиск

Ремонт и диагностика форсунок

Авто советы
31.05.2019 22:04
15 0

Одним из главных элементов топливной системы техники, приводимой в движение с использованием дизельного двигателя, являются форсунки. С их помощью горючее распыляется в камере сгорания. При поломке форсунок их необязательно менять, нередко они поддаются ремонту.

Признаки поломки форсунок

Существует ряд критериев, с использованием которых можно определить неисправность форсунок:

  • объем расходуемого горючего увеличивается сверх технических характеристик двигателя;
  • цилиндры двигателя функционируют неравномерно;
  • мощность двигателя падает, его тяговые способности ослабевают;
  • неполное сгорание топлива ведет к повышенному дымовыделению, что сопровождается образованием сизого или серого дыма;
  • время на запуск двигателя превышает установленную норму, особенно после его прогрева.

В случае выявления таких признаков следует принять меры для решения возникших проблем. В этих целях нужно обратиться в сервис, сотрудники которого готовы выполнить качественный ремонт любых форсунок. На сайте здесь можно узнать подробнее про ремонт форсунок BOSH.

Главные причины поломки форсунок

Количество причин, приводящих к выходу форсунок из строя, довольно велико. Чаще всего эта проблема возникает под влиянием следующих факторов:

  • Естественное изнашивание. Средняя длительность эксплуатации форсунки ограничена двумястами тысячами километров пробега.
  • Использование некачественного горючего, а также горючего, содержащего примеси чужеродных жидкостей (бензина, воды) или абразивных веществ (земли, песка).
  • Просачивание различных технических жидкостей (к примеру, масла) во впускную систему.
  • Несоблюдение технологических требований при установке топливной системы.
  • Некачественное выполнение ремонта в процессе эксплуатации мотора.
  • Уменьшение эффективности фильтрации.

Чрезвычайно важную роль в эффективной работе форсунки выполняет распылитель, на который ложится основная нагрузка. Поэтому проблемы в форсунке обычно возникают с распылителем и с плунжером.

Своевременное проведение техобслуживания форсунок дает возможность избежать необходимости в их ремонте, который обходится недешево. Для этого всем владельцам транспорта с дизельным двигателем нужно не реже раза в год обращаться в технический центр для осуществления диагностики функционирования топливной системы.

Комментарии
comments powered by HyperComments
﻿