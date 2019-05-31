Ремонт и диагностика форсунок
Одним из главных элементов топливной системы техники, приводимой в движение с использованием дизельного двигателя, являются форсунки. С их помощью горючее распыляется в камере сгорания. При поломке форсунок их необязательно менять, нередко они поддаются ремонту.
Признаки поломки форсунок
Существует ряд критериев, с использованием которых можно определить неисправность форсунок:
- объем расходуемого горючего увеличивается сверх технических характеристик двигателя;
- цилиндры двигателя функционируют неравномерно;
- мощность двигателя падает, его тяговые способности ослабевают;
- неполное сгорание топлива ведет к повышенному дымовыделению, что сопровождается образованием сизого или серого дыма;
- время на запуск двигателя превышает установленную норму, особенно после его прогрева.
В случае выявления таких признаков следует принять меры для решения возникших проблем. В этих целях нужно обратиться в сервис, сотрудники которого готовы выполнить качественный ремонт любых форсунок. На сайте здесь можно узнать подробнее про ремонт форсунок BOSH.
Главные причины поломки форсунок
Количество причин, приводящих к выходу форсунок из строя, довольно велико. Чаще всего эта проблема возникает под влиянием следующих факторов:
- Естественное изнашивание. Средняя длительность эксплуатации форсунки ограничена двумястами тысячами километров пробега.
- Использование некачественного горючего, а также горючего, содержащего примеси чужеродных жидкостей (бензина, воды) или абразивных веществ (земли, песка).
- Просачивание различных технических жидкостей (к примеру, масла) во впускную систему.
- Несоблюдение технологических требований при установке топливной системы.
- Некачественное выполнение ремонта в процессе эксплуатации мотора.
- Уменьшение эффективности фильтрации.
Чрезвычайно важную роль в эффективной работе форсунки выполняет распылитель, на который ложится основная нагрузка. Поэтому проблемы в форсунке обычно возникают с распылителем и с плунжером.
Своевременное проведение техобслуживания форсунок дает возможность избежать необходимости в их ремонте, который обходится недешево. Для этого всем владельцам транспорта с дизельным двигателем нужно не реже раза в год обращаться в технический центр для осуществления диагностики функционирования топливной системы.