Какой Citroen выбрать?

«Ситроен» является одним из самых известных европейских автопроизводителей, изделия которого ценятся потребителями за высокое качество, прошедшее проверку временем. Автомобили, выпускаемые этой компанией, обладают разными характеристиками, так что если вы решили купить Citroen, то для правильного выбора необходимо сопоставить их со своими потребностями и возможностями.

Самые популярные модели и их особенности

В число наиболее популярных у автовладельцев машин марки Citroen входят следующие модели:

DS 3. Это хэтчбек европейского B-класса стандартных размеров с тремя дверями. Он оснащен бензиновым мотором. Клиренс и колесная база рассчитаны на городские условия. Недостаток данной модели состоит в том, что удобство принесено в жертву привлекательному внешнему виду.

C-Elysee. Это бюджетный седан В-класса с бензиновым мотором, созданный специально для российского и китайского рынков. Статус бюджетного автомобиля не мешает данной модели иметь дизайн дорогой машины.

C4 седан. Он отличается от хэтчбека С4 удлиненной колесной базой. Интерьер этого автомобиля с четырьмя дверями выполнен весьма качественно. Однако эргономика принесена дизайнерами в жертву эффектности.

C5 седан. Эта модель среднего класса с четырьмя дверями и гидропневматической подвеской является альтернативой универсалу с пятью дверями.

C4 Aircross. Этот компактный кроссовер является французским аналогом японского автомобиля Mitsubishi ASX. Он имеет сходный интерьер и такое же техническое оснащение, однако отличается своеобразным дизайном. Внутри C4 Aircross очень просторный, на расположенном сзади диване могут комфортно ехать одновременно три пассажира.

Spacetourer. Этот полноразмерный минивэн отлично подходит для продолжительного путешествия со всей семьей. Он оснащен только передним приводом и четырехцилиндровым дизельным двигателем.

Основные критерии выбора

Российские автолюбители, желающие приобрести «Ситроен» среднего класса, имеют возможность выбора между тремя дизельными и тремя бензиновыми моторами, двумя видами кузова, тремя уровнями оснащения. По критерию кузова эксперты рекомендуют четырехдверный седан. По критерию комплектации они отдают предпочтение наиболее доступным версиям С5. Среди различных типов мотора специалисты считают наиболее удачным выбором агрегат объемом 1,8 литра и мощностью 127 лошадиных сил.

Таким образом, компания «Ситроен» предоставляет автолюбителям достаточно обширный выбор машин. Исходя из своих предпочтений, каждый покупатель может выбрать наиболее подходящую для себя модель.