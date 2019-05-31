В Германии падают продажи новых автомобилей

Отрицательная динамика продаж автомобилей на рынке Германии наблюдается как по итогам апреля, так и с начала года.

В прошлом месяце в стране было реализовано 310 715 новых авто, что хуже на 1,1%. С начала года объёмы продаж составили 1 190 807 ед., что хуже на 0,2%.

Лидер рынка – компания Volkswagen реализовал в прошлом месяце 57 526 своих авто, что хуже на 11,2%. Продажи Mercedes-Benz выросли на 1,6% до 29 590 ед.

Эта компания является второй самой популярной в Германии. Третий результат в апреле показала компания BMW — 24748 авто (+17,4%).

В пятерке лидеров показались Ford (24 342 ед., -0,9%) и Audi (23 007 ед., -12,8%).