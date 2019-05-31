Электрический Mini Cooper SE отбуксировал грузовой Boeing 777F

Компания Mini решила продемонстрировать возможности своего первого электрокара Cooper SE. Этим автомобилем отбуксировали грузовой Boeing 777F, который весит 150 тонн.

Внешность Mini Cooper SE пока не раскрывают, поэтому в ролике электрокар покрыт камуфляжной пленкой, но буквально вчера в Сети были опубликованы снимки машины без камуфляжа.

Производство Mini Cooper SE начнется в ноябре. Автомобиль будут выпускать на заводе BMW в Оксфорде.

Электрокар буксировал Boeing 777F, на котором в прошлом году состоялась презентация концепта BMW Vision iNEXT. После буксировки по территории аэропорта во Франкфурте электрокар был погружен в грузовой самолет.

Демонстрация возможностей электрокара стала частью проекта BMW Group и Lufthansa Cargo.

