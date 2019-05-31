Такие данные приводят аналитики из «Автостат», уточняя, что рост продаж наблюдался по итогам апреля, когда компания реализовала 20 автомобилей.

Продажи автомобилей Rolls-Royce в России выросли на 100% в сравнении с апрелем 2018 года, когда объёмы составили всего 10 экземпляров.

Rolls-Royce Cullinan стал самым востребованным автомобилем марки. Его объёмы продаж составили 12 единиц. Также россияне купили 6 экземпляров купе Wraith и 2 седана Phantom.