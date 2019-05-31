Bentley выпустит эксклюзивную модель за 1,26 млн долларов

Bentley намерена выпустить десяток сверхроскошных машин, в которых будет много отсылок к корням марки.

Информации про эксклюзивные автомобили пока нет, но известно, что для их создания будет привлечено придворного ателье Mulliner, а стоимость одного сверхроскошного автомобиля составит 1 млн фунтов стерлингов.

В пересчете это 1,26 млн долларов или 82 214 192 рублей по текущему курсу.

Недавно сообщалось, что летом будет представлено новое поколение седана Flying Spur, британская компания уже показала машину на видео и назвала некоторые ее особенности.

Так, в нем будет полноуправляемое шасси, гибридная силовая установка и особая отделка натуральной кожей.