Стартовал прием предзаказов на недорогую Toyota Glanza

Недорогой хэтчбек Toyota Glanza на индийском рынке начнет продаваться 6 июня, причем машина будет предлагаться с мотором от Suzuki.

Сейчас в Индии японский автопроизводитель принимает предварительные заказы на Glanza. Новинку оценили в 580 тысяч рупий, что в пересчете около 540 тыс. рублей.

Стоит отметить, что Toyota Glanza является перелицованным Suzuki Baleno, который в Индии предлагается по цене от 580 тысяч рупий.

Toyota Glanza и Suzuki Baleno отличаются между собой только радиаторной решеткой и шильдиками.

Моторы в хэтчбеках одинаковые, это 1,2-литровый 83-сильный бензиновый мотор, который доступен с пятиступенчатой механической коробкой передач или вариатором CVT.

В базовой версии Toyota Glanza уже есть две подушки безопасности, кондиционер, ABS, EBD и аудиосистема. В качестве опции предлагается мультимедийная система с сенсорным экраном, камера заднего вида и парктроники. Гарантия на новинку 3 года или 100 тыс. км. пробега.