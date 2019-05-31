Geely везет в Россию новый кросс-купе на платформе Volvo

О появлении некоторых новинок уже сообщалось, но теперь названы более точные сроки их выхода. Так, одним из ярких новых автомобилей марки является новый кросс-купе на платформе Volvo.

Он приедет на российский рынок в начале следующего года, о чем рассказал представитель российского офиса марки.

При этом ближайшей новинкой станет хэтчбек Geely GS (Emgrand Cross). Этот автомобиль намерены запустить в России уже третьем квартале этого года, а ближе к концу года стартуют продажи нового кроссовера SX11 и обновленного Geely Atlas.

Что касается новинки Geely FY11, созданной на платформе от шведской компании, то в компании выразили уверенность, что он в России будет пользоваться спросом, учитывая популярность кроссоверов.

На китайском рынке кроссовер предлагается по цене от 1,27 млн в эквиваленте, а в нашей стране Geely FY11 обойдется дороже.