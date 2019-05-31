Обновленный Mercedes-Benz GLA представят на автосалоне во Франкфурте

Mercedes-Benz новое поколение своего самого доступного кроссовера покажет на автосалоне во Франкфурте.

Об этом сообщил портал Motor1 со ссылкой на собственные источники, которые знакомы с планами немецкого автопроизводителя.

Речь идет о Mercedes-Benz GLA, который на рынке конкурирует с Audi Q2 и BMW X2. Презентация компактного «паркетника» пройдет в сентябре и почти сразу он станет доступен для покупки.

В основе нового поколения Mercedes-Benz GLA будет лежать тележка от A-Class. Моторы будут устанавливать такие же, как и на A-классе. Так, в моторной гамме будет 1,3-литровый турбомотор, разработанный совместно с альянсом с Renault–Nissan.

Также для GLA будет доступен 2,0-литровый турбодвигатель. Трансмиссию предложат автоматическую или механическую.

После презентации Mercedes-Benz GLA должны появится «заряженные» AMG-версии с ДВС мощностью свыше 400 л.с.

Mercedes-Benz GLA от A-Class еще достанется новейшая мультимедийная система MBUX с голосовым управлением.