Cadillac презентовал высокопроизводительные седаны CT4-V и CT5-V

Производитель премиальных автомобилей Cadillac показал два новых спортивных седана — CT4-V и CT5-V. Первый на рынке придет на смену снятого с производства компактного седана ATS.

Cadillac решила вначале представить мощные версии седанов, а стандартные версии намерены представить позже.

Cadillac CT4-V оснастили 2,7-литровым турбомотором мощностью 324 л.с. и 500 Нм крутящего момента. В Cadillac CT5-V, установлен 3,0-литровый турбомотор с 360-сильной отдачей и 542 Нм крутящего момента.

Автопроизводитель отметил, что в новинках создана почти идеальная развесовка по осям. Седаны CT5-V и CT4-V получили четыре патрубка выхлопной системы и небольшой спойлер на крышке багажного отсека.

Также для машин в качестве опции предложат систему полного привода. За дополнительную плату еще можно будет заказать тормозные механизмы Brembo, адаптивную подвеску, систему автоматического управления и задний самоблокирующийся дифференциал.

Коробка передач для CT5-V и CT4-V доступна только 10-ступенчатая автоматическая. В продажу новые американские седаны поступят только в 2020 году.