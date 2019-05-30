Гиперкар Pagani Huayra Dragon замечен во время тестов

В 2019 году появлялась информация, что компания Pagani выпустит ограниченную версию Huayra Dragon, которая будет еще более экстремальной, чем Huayra BC.

Теперь эта информация подтвердилась. В Италии на закрытом гоночном треке на тесты вывели новую версию гиперкара, которая пока полностью покрыта камуфляжной пленкой.

Ожидается, что новый гиперкар Huayra Dragon получит более агрессивный обвес, а его силовая установка будет еще производительней, чем у Huayra BC.

У последнего установлен V12 с двойным турбонаддувом, Отдача мотора составляет 745 л.с. и 1100 Нм крутящего момента, а трансмиссия используется автоматическая семиступенчатая.

Pagani Huayra Dragon начнут собирать сразу после прекращения выпуска родстера Huayra. Экстремальная версия будет представлена всего пятью единицами и одну из них уже заказало ателье TopCar Design.